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Der Verrat

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 3vom 01.01.2025
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Folge 3: Der Verrat

44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Raúl de la Rivas neueste Kollektion wurde gestohlen und taucht als Kopie beim Konkurrenten Oxford auf. Der verzweifelte Designer verdächtigt Enrique, doch ihm fehlen die Beweise. Währenddessen nutzt Cristina ihre Schwangerschaft, um Ana zu demütigen und ihre Position als Albertos Ehefrau zu festigen. Kann Alberto die Krise abwenden und gleichzeitig sein Liebesglück mit Ana retten?

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