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Zwei Männer und ein Schnuller

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 7vom 01.01.2025
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Folge 7: Zwei Männer und ein Schnuller

44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Während Alberto und Ana ihre Liebe auf der Dachterrasse besiegeln, verführt Cristina ihren ahnungslosen Sekretär Víctor. Unterdessen müssen sie und Bárbara widerwillig Patricia in ihr Team aufnehmen, um einen wichtigen Geschäftspartner zu gewinnen. Kann diese unerwartete Allianz Erfolg haben? Gleichzeitig sorgt Pedros Mutter Conchi für Spannungen im Eheleben ihres Sohnes.

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