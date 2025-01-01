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Hoher Besuch

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 8vom 01.01.2025
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Folge 8: Hoher Besuch

45 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Ana und Cristina buhlen um die Gunst von Raúl de la Riva, Luísa kehrt als gefeierter Schlagerstar zurück - nur um Herzen zu brechen. Unterdessen droht ein Konkurrent den wichtigen Schmuckdeal mit Valentín Alcocer zu gefährden. Kann Patricia beim Dinner mit den Alcocers das Geschäft retten? Gleichzeitig sorgt Estebáns widerspenstige Tochter Lucía für Unruhe in der Schneiderei.

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