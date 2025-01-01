Velvet
Folge 8: Hoher Besuch
45 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Ana und Cristina buhlen um die Gunst von Raúl de la Riva, Luísa kehrt als gefeierter Schlagerstar zurück - nur um Herzen zu brechen. Unterdessen droht ein Konkurrent den wichtigen Schmuckdeal mit Valentín Alcocer zu gefährden. Kann Patricia beim Dinner mit den Alcocers das Geschäft retten? Gleichzeitig sorgt Estebáns widerspenstige Tochter Lucía für Unruhe in der Schneiderei.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film GmbH
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