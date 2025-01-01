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SAT.1 emotionsFolge 7vom 01.01.2025
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Der weiße Ritter

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Folge 7: Der weiße Ritter

46 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Im Verkaufsbereich der Galerías Velvet geht es seit dem Wegfall von Pedro, der zur Assistenzkraft befördert wurde, chaotisch zu, weshalb er wieder zurückgestuft wird. Der Zeitpunkt könnte nicht ungünstiger sein, denn er erfährt, dass seine Frau Rita an Brustkrebs erkrankt ist und die erforderliche Operation finanziert werden muss. Unterdessen drängt Cristina Carlos dazu, Ana endlich einen Heiratsantrag zu machen, damit sie freie Bahn bei ihrem Ex-Mann Alberto hat ...