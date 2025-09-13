Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 3: Brückenschlag
89 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12
Vera Stanhope wird mit einem neuen Fall betraut: Diesmal geht es um die Aufklärung eines gewaltsamen Mordes an einem Junkie, der gleich mehrere Verdächtige offenbart. Der erste Anhaltspunkt führt Vera zu einem Müllcontainer einer Autobahnraststätte, wo die Leiche des Opfers gefunden wurde ...
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: ITV Global Entertainment
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren