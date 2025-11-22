Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 1: Schuldgefühle
89 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
In einer Ferienhaussiedlung zerfallen bei einem Brand drei Häuser zu Schutt und Asche. Doch das soll nicht alles gewesen sein: Ermittler finden in den Trümmern die Leiche einer jungen Frau. Dabei stellt sich heraus, dass es sich um die 34-jährige Deena Viner handelt, die Schwester des Betreibers der Anlage. Hatte Deena überhaupt eine Chance vor den Flammen zu fliehen oder wurde sie bewusst in einen Hinterhalt gelockt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren