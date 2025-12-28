Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 2vom 03.01.2026
90 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Mitten im Wald in einer abgeschiedenen Höhle entdecken zwei herumstreunende Teenager eine in Mülltüten eingewickelte Leiche. Es handelt sich um einen 19-jährigen jungen Mann, dessen Identität nicht abschließend geklärt werden kann. Trotzdem liefert der Tatort einen ersten Anhaltspunkt: Zerrissene Papierschnipsel führen Vera Stanhope und ihre Kollegen zu einem nahegelegenen Jahrmarkt. Ob sie dort mehr über das Opfer erfahren werden?

