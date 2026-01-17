Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 4vom 17.01.2026
89 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12

Mitten in einem Fischernetz wird der Leichnam des Anglers Tommy Stonnall gefunden, der schon seit sechs Wochen als vermisst galt. Seine Söhne haben einen ersten Verdacht: Könnte womöglich der Streit mit Jay Connock, dem Besitzer des örtlichen Fischmarkts, etwas mit dem Fall zu tun haben? Vera setzt alles daran, das Beziehungsgeflecht zu entwirren ...

