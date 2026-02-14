Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 1: Eigen Fleisch und Blut
90 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
Vera wird zu einem schrecklichen Tatort gerufen: Die verkohlten Leichenteile eines Polizisten werden auf einem Schlachthof entdeckt. Er war nicht als Saubermann bekannt, doch die Umstände und der Ort des Verbrechens erregen bei der Ermittlerin große Aufmerksamkeit.
