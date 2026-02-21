Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 2: Taxi in den Tod
89 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Die junge Frau Faye verunglückt auf dem Heimweg von einer Beerdigung. Vera erfährt bei Nachforschungen, dass Faye bereits vor Jahren ihre Stiefmutter verdächtigt hatte, sie töten zu wollen. Doch je tiefer die Ermittlerin in den Fall eintaucht, umso größer werden die Ungereimtheiten.
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: ITV Global Entertainment
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren