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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Dicht am Wasser

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 4vom 28.02.2026
Dicht am Wasser

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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 4: Dicht am Wasser

90 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

In der Nähe eines Sägewerks wird im Wasser der nackte tote Leichnam des Jugendlichen Ethan entdeckt. Der Sohn des Sägewerkbesitzers, Adam, hat Ethan schon zu Lebzeiten tyrannisiert. Doch Vera stößt bei den Ermittlungen auf den Laptop des Toten. Das lenkt den Tatverdacht und das Mordmotiv in eine ungeahnte Richtung ...

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