Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 3: Wunder der Antike
42 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Im US-amerikanischen Death Valley scheinen sich Steine und kleinere Felsen wie von allein über ein ausgetrocknetes Seebett zu bewegen. Was steckt hinter dem Phänomen? Und: In der Wüste von New Mexico werden uralte Tierknochen gefunden.
Genre:Reise
Produktion:CA, 2023
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited