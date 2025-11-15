Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 3: Das Echo des Teufels
41 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
In einer Höhle am Toten Meer entdecken Archäologen einen hebräischen Fluch an der Wand, sowie vier römische Schwerter, versteckt in einer Felsspalte. In London stößt man hingegen bei Ausgrabungen auf eine versiegelte Hexenflasche aus dem 17. Jahrhundert, die kopfüber im Boden steckt. Ihr bizarrer Inhalt ist bestens erhalten: Eisennägel, Urin, menschliches Haar, Fingernägel. Sollte sie einen Hexenfluch abwehren?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.