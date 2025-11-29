Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 7: Die rote Königin
41 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12
In der legendären Maya-Stätte Palenque enthüllt eine geheime Grabkammer eine archäologische Sensation: Zwischen zwei Menschenopfern thront ein reich gefüllter Sarkophag, in dem eine Frau liegt, vollständig mit rotem Zinnober bedeckt. Wer war die "Rote Königin"? In Apulien legen Archäologen Schädel-Fragmente frei, die auf einen faszinierenden Totenkult hinweisen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.