Folge 8: Uralte Rituale und Heilmethoden
41 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12
Am gelben Fluss in China wird das Skelett eines Kindes gefunden. Woher stammen die rätselhaften Schnittspuren an den Knochen? Auch an anderer Stelle taucht ein seltsames Skelett auf: Tief in einer Höhle, eingebettet im umliegenden Stein. Schnell wird klar: Hier fand ein Urmensch seine letzte Ruhestätte. In den australischen Alpen wird eine Art Bumerang ausgegraben. Dieser sogenannte Leangle war eine mächtige Waffe der Aborigines.
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
