Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Uralte Rituale und Heilmethoden

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 29.11.2025
Uralte Rituale und Heilmethoden

Uralte Rituale und HeilmethodenJetzt kostenlos streamen

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Folge 8: Uralte Rituale und Heilmethoden

41 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Am gelben Fluss in China wird das Skelett eines Kindes gefunden. Woher stammen die rätselhaften Schnittspuren an den Knochen? Auch an anderer Stelle taucht ein seltsames Skelett auf: Tief in einer Höhle, eingebettet im umliegenden Stein. Schnell wird klar: Hier fand ein Urmensch seine letzte Ruhestätte. In den australischen Alpen wird eine Art Bumerang ausgegraben. Dieser sogenannte Leangle war eine mächtige Waffe der Aborigines.

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

