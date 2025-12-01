Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 26.12.2025
Der Goldzug

Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Folge 1: Der Goldzug

45 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

In Polen machen sich Rob Nelson und Stefan Burns auf die Suche nach dem legendären Goldzug. Dieser Zug soll von den Nazis in den letzten Tagen des Dritten Reichs im Untergrund versteckt worden sein. Neuste Technologien sollen den beiden helfen, der Legende auf die Spur zu kommen.

