Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 1: Leiche im Meer
41 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Vor der Küste von Big Island auf Hawaii wird die Leiche einer jungen Frau aus dem Ozean geborgen. Die Idylle der Insel gerät ins Wanken, als Verdächtigungen die Gemeinschaft zu zerreißen drohen und alte Konflikte neu aufbrechen. Während die Spannungen steigen, stoßen die Ermittler auf eine überraschende Spur - und enthüllen eine erschütternde Wahrheit, die niemand für möglich gehalten hätte.
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC