Verbrechen nebenan - City Confidential
Folge 2: Das unbekannte Mädchen
41 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Als an der Küste von Deer Island, Massachusetts, der Körper eines Kleinkindes angespült wird, steht die Gemeinde unter Schock. Doch statt zu verstummen, vereinen sich die Bewohner in beispielloser Solidarität, um die Identität des Mädchens zu klären und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ihre Anteilnahme zieht landesweit Aufmerksamkeit auf sich - und unterstützt die Polizei dabei, ein zutiefst erschütterndes Rätsel zu lösen.
Genre:Dokumentation, Krimi, Recht
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC