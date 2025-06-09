Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Die Legende von Jack Mould (2)

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 09.06.2025
Die Legende von Jack Mould (2)

Die Legende von Jack Mould (2)Jetzt kostenlos streamen

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Folge 7: Die Legende von Jack Mould (2)

41 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12

Die Suche nach dem verfluchten Gold und der Wahrheit hinter der Legende von Slumach hat bereits einige Neugierige das Leben gekostet. Der Mord an einem Schatzsucher lässt dem Team keine Ruhe, und es geht jedem Hinweis nach, der ihnen vor die Füße fällt. Adam taucht dafür in die Gewässer des Bute Inlet, einem Fjord an der Westküste der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Kabel Eins Doku
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Alle 2 Staffeln und Folgen