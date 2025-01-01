Verliebt in Berlin
Folge 101: Episode 101
23 Min.Ab 12
Die Aktienkurse fallen, und David macht sich persönlich auf den Weg zu den Streikenden nach Tschechien. Lisa hat großen Respekt vor Davids Verhalten, sie möchte unter diesen Umständen nicht in seiner Haut stecken. Diesen Gedanken hätte sie jedoch besser nicht laut aussprechen sollen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen