Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 101

ATV 2Staffel 1Folge 101
Episode 101

Episode 101Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 101: Episode 101

23 Min.Ab 12

Die Aktienkurse fallen, und David macht sich persönlich auf den Weg zu den Streikenden nach Tschechien. Lisa hat großen Respekt vor Davids Verhalten, sie möchte unter diesen Umständen nicht in seiner Haut stecken. Diesen Gedanken hätte sie jedoch besser nicht laut aussprechen sollen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen