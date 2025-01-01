Verliebt in Berlin
Folge 104: Episode 104
23 Min.Ab 12
In einem engen Lagerraum eingeschlossen, glaubt Lisa, ihr letztes Stündlein hat geschlagen. Richard hält sie fest, um zu verhindern, dass sie David die entscheidende Information überbringt: Richard und Karski sind kurz davor, die Firma zu übernehmen. David und Jürgen sind in höchster Sorge um Lisa.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
