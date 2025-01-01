Verliebt in Berlin
Folge 109: Episode 109
23 Min.Ab 12
Max, Mariella und vor allem Lisa, die neue Hoffnung schöpft, sichern David ihre Hilfe im Kampf gegen Richard zu. In ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, weist Lisa kurz darauf Richard in die Schranken. Doch später müssen David, Lisa und Jürgen feststellen, dass es offenbar kein Mittel gegen den neuen "Kerima"-Chef gibt. Lisa will jedoch die Hoffnung nicht aufgeben ...
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
