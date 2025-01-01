Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 1Folge 110
Episode 110

Folge 110: Episode 110

23 Min.Ab 12

Seit Richards Übernahme steht "Kerima" Kopf. Lisa betet, dass David Viktors Angebot ausschlägt. Als er klarstellt, wie sehr er an "Kerima" hängt, atmet sie erleichtert auf - bis sie einen irritierenden Anruf des Reisebüros erhält ...

