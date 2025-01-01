Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 116

ATV 2Staffel 1Folge 116
Episode 116

Episode 116Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 116: Episode 116

23 Min.Ab 12

Nachdem Jürgen Richard niedergeschlagen hat, bietet auch Lisa ihm sehr selbstbewusst die Stirn. Als sie vor den Angestellten seine Kürzungen in Frage stellt, reizt sie Richard bis aufs Blut. Lisa hat aber nicht mit seiner Rache gerechnet ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen