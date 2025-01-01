Verliebt in Berlin
Folge 132: Episode 132
22 Min.Ab 12
Lisa fühlt sich von Jürgen verletzt und findet auch bei ihren Freundinnen keinen Trost. Erst David bringt sie zum Nachdenken, als er ihr nahebringt, was Männer wollen. Lisa überlegt, Davids Rat zu folgen und Jürgen auf dem Crocket-Turnier mit einem "sexy" Outfit zu überraschen ...
