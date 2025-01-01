Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 142

ATV 2Staffel 1Folge 142
Episode 142

Episode 142Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 142: Episode 142

23 Min.Ab 12

Lisa und Mariella sind zuversichtlich, was den Verkauf der "B-STYLE"-Taschen betrifft. Doch während Lisa ihrem Erfolg immer ungeduldiger entgegenfiebert, hat David ganz andere Pläne: Er hat dank einer Detektivin Unglaubliches über Richard herausgefunden.

