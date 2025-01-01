Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 147

ATV 2Staffel 1Folge 147
Episode 147

Episode 147Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 147: Episode 147

23 Min.Ab 12

Lisa ist nervös, denn vom Erfolg der bevorstehenden "B.SYTLE"-Präsentation hängt viel ab: Wenn sich die Kollektion gut verkauft, können sie ernsthaft darüber nachdenken, die Übernahme von "Kerima Moda" anzugehen. Bald sieht es jedoch so aus, als würde die Präsentation in einem Desaster enden.

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen