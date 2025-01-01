Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 15

ATV 2Staffel 1Folge 15
Episode 15

Episode 15Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 15: Episode 15

22 Min.Ab 12

Lisa ist geschockt: Hat sie wirklich gerade dem großen David Seidel die Türe vor der Nase zugeknallt? Auch David ist überrascht und muss sich von seinem Freund Max den Kopf waschen lassen: Ohne Lisa rauscht er ins Nirwana! Als Max auf Davids Geheiß etwas später bei Lisa anruft und sie in seinem Namen um Entschuldigung bittet und ihr sogar eine Prämie verspricht, ist Lisas Zorn längst verraucht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen