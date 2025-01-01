Verliebt in Berlin
Folge 18: Episode 18
22 Min.Ab 12
David hatte keine Zeit, sich auf seinen Vortrag vorzubereiten, weshalb er kurzer Hand ankündigt, dass seine Assistentin Lisa Plenske den Vortrag für ihn halten wird. Lisa macht zu Richards großer Freude zunächst keine gute Figur bei der Präsentation, dann aber findet sie dank Friedrich zu ihrer Form. Nach langem Hin und Her entscheidet der Vorstand, David zumindest die Chance zu geben ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
