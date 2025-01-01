Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 181

ATV 2Staffel 1Folge 181
Episode 181

Episode 181Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 181: Episode 181

22 Min.Ab 12

Lisa ist bewusstlos, tief besorgt bringt David sie ins Krankenhaus. Während Bernd und Helga um Lisas Leben bangen, wird David schmerzlich bewusst, dass er im Krankenhaus nichts mehr ausrichten kann. Tapfer versucht er, sich seiner Arbeit zu widmen, doch er spürt, dass sich Lisas Zustand verschlechtert. Er wacht an ihrem Bett - und tatsächlich scheint Lisa seine Nähe zu spüren ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen