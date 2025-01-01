Verliebt in Berlin
Folge 185: Episode 185
23 Min.Ab 12
Lisa bemüht sich, ihrer Arbeit nachzugehen, obwohl ihr jede Begegnung mit Richard ein Gräuel ist. Richard nutzt ihre Angst und versucht, sie auf diese Weise einzuschüchtern. Schließlich flieht Lisa vor ihm, doch dann werden ihr von unerwarteter Seite die Augen geöffnet. Ihr wird klar, dass sie keine Angst mehr haben muss, denn sie weiß, welche Richards Schwäche ist ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
