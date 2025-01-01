Verliebt in Berlin
Folge 19: Episode 19
22 Min.Ab 12
Am nächsten Tag überrascht David Lisa damit, dass er sie zu einem wichtigen Branchenevent mitnehmen will. Leider wird ihr Versuch, sich dafür so hübsch wie möglich zu machen, von David kaum registriert, obwohl sie sich diesmal wirklich Mühe gibt. Auf dem Empfang stellt David sie dem Stofflieferanten Blum als seine rechte Hand im Geschäft vor, aber nur um sich einer alten Bekannten zu widmen ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen