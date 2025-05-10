Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 190

ATV 2Staffel 1Folge 190vom 10.05.2025
Folge 190: Episode 190

23 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12

Lisa sagt überrumpelt zu, Davids Trauzeugin zu werden - auch wenn das für sie der Beweis ist, dass sie mit ihm niemals zusammenkommen werden wird. Doch nicht nur ihr ist unwohl bei dem Gedanken, Trauzeugin zu sein, auch Mariella zeigt sich skeptisch über die Wahl von Lisa und bittet David, noch einmal darüber nachzudenken ...

