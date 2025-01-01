Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 206
Folge 206: Episode 206

23 Min.Ab 12

Lisa wacht nach der Weihnachtsfeier und einem erotischen Traum verwirrt neben David auf. Als der scheinbar eindeutige Anspielungen über ihre gemeinsame Nacht macht und sich die Hinweise sammeln, glaubt Lisa, dass sie mit David geknutscht hat. Erfreut, aber auch beschämt weiß sie nicht, wie sie David wieder unter die Augen treten soll ...

