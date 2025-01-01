Verliebt in Berlin
Folge 207: Episode 207
23 Min.Ab 12
Lisa und David erwarten mit Spannung die Erstausstrahlung des Parfum-Spots, doch als der nicht gesendet wird, gibt David Lisa die Schuld dafür. Die Kampagne für den Weihnachtsverkauf scheint damit gescheitert. Es stellt sich heraus, dass Mariella und nicht Lisa dafür verantwortlich ist. David gibt Mariella deutlich zu verstehen, dass sie den Fehler schnellstens beheben muss ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
