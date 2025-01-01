Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 23

ATV 2Staffel 1Folge 23
Folge 23: Episode 23

23 Min.Ab 12

Lisa schafft es nicht, Mariella von Brahmberg anzulügen und kann sie schließlich auch nicht aufhalten. Sie ist schon auf dem Weg zu David, der sich mit Monique Westermann im Hotel Atlantic vergnügt, als es Lisa nicht mehr aushält: Sie kann David nicht ins offene Messer rennen lassen und versucht, ihn zu warnen. Kurzentschlossen macht sie sich selbst auf den Weg zum Hotel.

ATV 2
