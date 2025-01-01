Verliebt in Berlin
Folge 24: Episode 24
23 Min.Ab 12
Lisa hat ihrem Chef tatsächlich eine Ohrfeige verpasst! Sie ist fassungslos über ihr Verhalten und todunglücklich, als David ihr und ihren Erklärungsversuchen aus dem Weg zu gehen scheint. Wild entschlossen, über die Arbeit alles wieder gutzumachen, stürzt sie sich in die Umsetzung von Davids angekündigten Plänen für die Firma.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen