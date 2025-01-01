Verliebt in Berlin
Folge 47: Episode 47
23 Min.Ab 12
Jürgen rät Lisa, dass sie ihre Verliebtheit für David endlich aufgeben und der Wirklichkeit ins Gesicht blicken soll. Sie zieht sich verletzt zurück, denkt aber über seine Worte nach. Jürgen fühlt sich schlecht, und um Reue zu zeigen, versucht er Lisa zu helfen: Er eröffnet ihr, dass er durch eine geschickte Anlage das Geld von "B.STYLE" vervielfachen könne ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
