Verliebt in Berlin
Folge 53: Episode 53
23 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 12
Jürgen ist der Meinung, dass Lisa bei Kerima nur ausgenutzt wird und lediglich Davids Marionette ist - Lisa will das nicht wahrhaben. Sie hofft indes auf ein engeres Arbeitsverhältnis zu David. Was dann aber kommt, verschlägt ihr den Atem ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen