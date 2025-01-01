Verliebt in Berlin
Folge 65: Episode 65
23 Min.Ab 12
Max ist froh, dass Lisa noch immer in David verliebt zu sein scheint. Nun ist es nämlich wieder an ihm, Lisa zu verführen - doch David hadert immer mehr mit dem Plan und entscheidet sich schließlich, ganz aus der Nummer auszusteigen. Da ahnt er allerdings noch nicht, was Lisa gleichzeitig umtreibt ...
