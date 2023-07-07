Verliebt in Berlin
Folge 8: Episode 8
22 Min.Folge vom 07.07.2023Ab 12
Obwohl Lisa von David auf der Stelle gefeuert wird, rettet sie ihn, als Mariella überraschend auftaucht. Trotzdem ist ihr klar, dass dies ihr letzter Tag bei "Kerima" war. Während Lisa sich traurig die neue Arbeitsstelle in der Baufirma anschaut, in der auch ihr Vater arbeitet, wird sie bei "Kerima" bereits von allen vermisst - einschließlich David. Er hat erkannt, dass er Lisa braucht ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
