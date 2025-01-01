Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 94

ATV 2Staffel 1Folge 94
Episode 94

Episode 94Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 94: Episode 94

23 Min.Ab 12

Trotz des heftigen Streits zwischen David und Hugo gelingt es Lisa, die beiden wieder zu versöhnen - sie platzt vor Stolz. Die Einigkeit währt jedoch nicht lange, denn als Hugos Kollektionsentwürfe plötzlich spurlos verschwinden, gerät David unter Verdacht - und nimmt Lisa in den Arm ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen