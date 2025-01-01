Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 95

ATV 2Staffel 1Folge 95
Episode 95

Verliebt in Berlin

Folge 95: Episode 95

23 Min.Ab 12

Lisa geht auf Abstand zu David - ganz selbstsicher, auch optisch wirkt sie fast strahlend: Sie trägt eine Bluse mit Ausschnitt und einen fliederfarbenen Rock ... Dennoch hilft sie ihm, eine Zeugin zu finden, die Richard bei Hugo gesehen hat. Bei einer Gegenüberstellung behauptet die Frau jedoch, nur David gesehen zu haben. Richard provoziert daraufhin David, der die Beherrschung verliert ...

