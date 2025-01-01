Verliebt in Berlin
Folge 109: Episode 109
23 Min.Ab 12
Lisa will Rokko beweisen, dass sie gute Freunde sein können. Doch er hat sich entschieden, ihre Liebe zu gewinnen - auf seine Art. Sie übersieht seine Charmeoffensive und will glauben, dass er sich an die Absprachen hält. Aber Rokko macht vor ihr keinen Hehl daraus, dass er sie noch nicht aufgegeben hat.
