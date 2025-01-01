Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 118

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 118
Folge 118: Episode 118

23 Min.Ab 12

Helga ermuntert Rokko, auf Lisa einen Schritt zuzugehen - aber er wird von ihr wieder mal gebremst. Zu ihrer Überraschung gibt er genervt auf - Lisa beginnt, sich zu verändern und stellt fest, dass sie abgenommen hat ... Nach dem Gespräch mit ihr erkennt David, dass er sich seiner Vergangenheit stellen muss und sucht Richard im Gefängnis auf.

