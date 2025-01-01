Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 128

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 128
Episode 128

Episode 128Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 128: Episode 128

23 Min.Ab 12

Lisa ist froh, dass David das Team neu motiviert, was sich bald in ersten Erfolgen niederschlägt. Doch andererseits merkt sie, dass Rokko mit der neuen Situation nicht klarkommt und sich offensichtlich zurückzieht. Während Lisa und David an allen Ecken und Enden aktiv sind, leidet Rokko unter der Angst, dass sie ihn vergisst. Doch sie hat eine Überraschung für ihn, die alles wieder gutmacht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen