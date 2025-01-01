Verliebt in Berlin
Folge 134: Episode 134
24 Min.Ab 12
Lisa hofft, dass man die Präsentation mit Hugos Hilfe retten kann. Nur durch einen Erfolg lässt sich die drohende feindliche Übernahme Kerimas abwenden. Als kurz vor der Show aber auch noch ein Missgeschick mit dem Brautkleid passiert, sieht Lisa ihre Felle davonschwimmen. Rokko ist an ihrer Seite und es gelingt ihm immerhin, ihr Halt zu geben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen