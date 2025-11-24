Verliebt in Berlin
Folge 136: Episode 136
24 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Lisa gelingt es nicht, die Streithähne zu trennen. Verständnislos distanziert sie sich von beiden. David hofft, Rokko habe bei Lisa an Boden verloren. Der schafft es aber schließlich, dass Lisa ihm verzeiht und sich mit ihm versöhnt, was David bitter enttäuscht zur Kenntnis nehmen muss ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
