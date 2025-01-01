Verliebt in Berlin
Folge 14: Episode 14
23 Min.Ab 12
Lisa ist sich nicht mehr so sicher, ob sie gegenüber Rokko die richtige Haltung gefunden hat und will es erst einmal auf sich beruhen lassen. Zu Hause wird sie von einem verzweifelten Jürgen überrascht, der Lisa von seinem Verdacht erzählt. Da er aber keine Gewissheit hat, kann sie ihn davon abhalten, zu Richard zu gehen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
