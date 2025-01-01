Verliebt in Berlin
Folge 15: Episode 15
23 Min.Ab 12
Lisa erkennt, dass Sabrina in ihrer Verzweiflung ein hilfsbedürftiger Mensch ist, der ihre Unterstützung aber nicht annehmen kann. Jürgen ist verzweifelt, die Ungewissheit macht ihn fertig. Ratlos und handlungsunfähig will Lisa sich zurückziehen, doch dann kommt Jürgen zu Lisa in die Firma, um Sabrina vor Richard zu beschützen. Die beiden kommen jedoch zu spät ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
